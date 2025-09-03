Nike Icon
大童针织套头连帽衫
¥429
售罄：
此配色当前无货
成为小小全明星，闪耀非凡风采。Nike Icon 大童针织套头连帽衫的设计灵感源自人气明星，采用厚实法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），缔造舒适穿着体验，令你心无旁骛，发挥上佳表现。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV1747-010
Nike Icon
¥429
成为小小全明星，闪耀非凡风采。Nike Icon 大童针织套头连帽衫的设计灵感源自人气明星，采用厚实法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），缔造舒适穿着体验，令你心无旁骛，发挥上佳表现。
其他细节
- Nike Icon Fleece 系列采用超宽松版型，专为不同身形和身高的儿童匠心设计
- 正面口袋采用 EasyOn 技术（内置网眼封盖式设计），可安全收纳随身物品，预防物品在你运动和玩耍时掉落
- 罗纹袖口和下摆，可在运动时稳固衣身
产品细节
- 面料：100% 棉。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。 连帽里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV1747-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。