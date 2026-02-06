Nike Icon
男子速干梭织薄绒里料篮球夹克
26% 折让
Nike Icon 男子速干梭织薄绒里料篮球夹克采用复古设计，彰显场边风范，助你轻松驾驭热身运动。 宽松版型结合轻盈梭织面料和柔软轻微加绒里料，打造出众温暖效果，让你畅享比赛乐趣。
- 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
- 款式： HV3364-010
其他细节
- 梭织面料结合轻微加绒里料，可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 弹性袖口和下摆，稳固贴合
产品细节
- 肩部和侧边拼接融入网眼布外接片
- 全长拉链开襟设计
- 插手口袋
- 面料/里料/外接片：100% 聚酯纤维
- 可机洗
