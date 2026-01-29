Nike Icon Cortez
手拿包
¥249
Nike Icon Cortez 手拿包堪称 Nike Cortez 运动鞋的实力搭档。该包设有拉链口袋，可供存放卡片和现金等随身小物件。
- 显示颜色： 峡谷绿/帆白/泡沫粉
- 款式： IQ6024-306
其他细节
- 拉链口袋，便于随身收纳小物件
- 腕带设计，可套在手腕上，随身携带
产品细节
- 主体：聚氨酯(PU泡沫)/锦纶。内衬：聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
