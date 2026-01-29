 
Nike Icon Cortez 手拿包 - 峡谷绿/帆白/泡沫粉

Nike Icon Cortez

手拿包

¥249

Nike Icon Cortez 手拿包堪称 Nike Cortez 运动鞋的实力搭档。该包设有拉链口袋，可供存放卡片和现金等随身小物件。


  • 显示颜色： 峡谷绿/帆白/泡沫粉
  • 款式： IQ6024-306

其他细节

  • 拉链口袋，便于随身收纳小物件
  • 腕带设计，可套在手腕上，随身携带

产品细节

  • 主体：聚氨酯(PU泡沫)/锦纶。内衬：聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。