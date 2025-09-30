Nike Indy
女子可调节低强度支撑速干衬垫运动内衣
20% 折让
Nike Indy 女子可调节低强度支撑速干衬垫运动内衣采用轻盈设计，彰显时尚利落风范，助你展现个性风采。 低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练，缔造舒适的日常穿着感受。 顺滑导湿速干面料，塑就简约利落外观，彰显个性风范。
- 显示颜色： 泡沫薄荷绿
- 款式： FD1063-353
包覆效果，随心调节
细肩带设计，便于从背面轻松调节，打造理想贴合感。 想要提升包覆体验和精致塑形效果？ 匠心衬垫从下方装入，塑就顺滑版型。
随心选择
每个人的日常活动和训练需求不尽相同，因此 Indy 运动内衣经革新升级，为你提供多种选择。 需要随行而动的舒适支撑效果？ 试一试 Indy 中强度支撑运动内衣。 如果想要减少移位，不妨试试 Indy 高强度支撑运动内衣。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 柔软提花胸带设计，贴合亲肤
产品细节
- 面料/里料/夹层：聚酯纤维/氨纶。下摆：聚酯纤维/锦纶/氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
