Nike Indy
女子速干高强度支撑衬垫前拉链运动内衣
20% 折让
稳固支撑，做你自己。Nike Indy 女子速干高强度支撑衬垫前拉链运动内衣有助减少移位，适合高强度训练。舒适弹性肩带可自行调节，塑就恰到好处的贴合感；顺滑速干面料，打造简约利落外观。
- 显示颜色： 砂岩灰粉
- 款式： HQ2752-667
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。
穿脱方便
前拉链设计搭配内置钩扣，便于轻松穿脱；拉链挡片提升防护效果，顺滑亲肤。
其他细节
缝合式衬垫可减少移位或折叠，塑就顺滑稳固的包覆效果
产品细节
- 提花胸带
- 面料/后片里料/网眼布：聚酯纤维/氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
