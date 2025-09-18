Nike Indy
女子高强度支撑透气速干衬垫可调节运动内衣
28% 折让
Nike Indy 女子高强度支撑速干衬垫可调节运动内衣采用时尚利落设计，缔造稳固穿着感受，助你轻松应对训练和日常活动。高强度支撑设计，营造稳固支撑体验，有效减少移位，打造跑步和高强度运动的理想之选。顺滑导湿速干面料，塑就简约利落外观，彰显个性风范。
- 显示颜色： 大炮灰
- 款式： FD1069-017
包覆效果，随心调节
可调节肩带设计，便于打造理想贴合感。背面钩扣设计，让你在训练中轻松调节贴合度或脱下运动内衣。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 柔软提花胸带设计，贴合亲肤
产品细节
- 面料/后片里料/网眼布：聚酯纤维/氨纶。衬垫背面面料：聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
