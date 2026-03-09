穿上 Nike Infinity G NN 男/女高尔夫球鞋（宽版），解锁运动潜力，制霸球场。该鞋款从跑步鞋汲取设计灵感，塑就时尚外观和迅疾表现，是当今比赛的理想佳选，助你自如上杆或切杆，从深草区直攻果岭。外底纹路经革新改良，可轻松驾驭不良天气。

