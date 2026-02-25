Nike IsoFly
「电玩闪码」系列幼童运动鞋
23% 折让
穿上 Nike IsoFly 幼童运动鞋，让小宝贝在玩耍时畅享轻盈回弹脚感。该鞋款采用非凡抓地设计，提供可驾驭户外运动场和硬木球场的强劲抓地力。足底搭载缓震配置，鞋面采用透气材料，缔造非凡舒适感受，助小宝贝尽兴跑跳。魔术贴粘扣固定带搭配弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。
- 显示颜色： 水泥灰/黑/明亮紫/冲击绿
- 款式： HV2280-001
保持舒适
鞋面采用透气网眼设计，在玩耍时帮助稚嫩双足保持干爽。
利落线条，柔软脚感
中底搭载泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震效果，缔造非凡舒适感受，助力尽情畅玩。
多种地面，轻松驾驭
非凡抓地设计，无论是训练、比赛还是在运动场上，皆可助小宝贝发挥出色表现。
产品细节
- 弹性鞋带
- 后跟提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
