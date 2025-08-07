 
Nike IsoFly 大童篮球鞋 - 白色/亮石灰色/浅柠檬黄/深藏青

Nike IsoFly

大童篮球鞋

18% 折让

上脚 Nike IsoFly 大童篮球鞋，尽享轻盈回弹脚感，拥抱畅玩时光。该鞋款采用非凡抓地设计，提供可驾驭户外运动场和硬木球场的非凡抓地力。出众缓震中底结合透气鞋面，助你在比赛中尽情跑跳，畅享受舒适体验。


  • 显示颜色： 白色/亮石灰色/浅柠檬黄/深藏青
  • 款式： HJ3866-100

舒适透气

鞋面透气网眼设计为你带来干爽体验。

利落线条，柔软脚感

柔软泡绵可在玩乐时为双足提供出色缓震效果。

室内外佳选

无论是训练、比赛还是课间休息，出色抓地设计均能助你发挥上佳表现。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟提拉设计
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 21.4

    33: 鞋内长 21.6

    33.5: 鞋内长 22.2

    34: 鞋内长 22.4

    35: 鞋内长 22.6

    35.5: 鞋内长 23.3

    36: 鞋内长 23.8

    36.5: 鞋内长 24.4

    37.5: 鞋内长 24.7

    38: 鞋内长 25.2

    38.5: 鞋内长 25.6

    39: 鞋内长 25.8

    40: 鞋内长 26.4

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。