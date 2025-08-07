Nike IsoFly
大童篮球鞋
18% 折让
上脚 Nike IsoFly 大童篮球鞋，尽享轻盈回弹脚感，拥抱畅玩时光。该鞋款采用非凡抓地设计，提供可驾驭户外运动场和硬木球场的非凡抓地力。出众缓震中底结合透气鞋面，助你在比赛中尽情跑跳，畅享受舒适体验。
- 显示颜色： 白色/亮石灰色/浅柠檬黄/深藏青
- 款式： HJ3866-100
舒适透气
鞋面透气网眼设计为你带来干爽体验。
利落线条，柔软脚感
柔软泡绵可在玩乐时为双足提供出色缓震效果。
室内外佳选
无论是训练、比赛还是课间休息，出色抓地设计均能助你发挥上佳表现。
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21.4
33: 鞋内长 21.6
33.5: 鞋内长 22.2
34: 鞋内长 22.4
35: 鞋内长 22.6
35.5: 鞋内长 23.3
36: 鞋内长 23.8
36.5: 鞋内长 24.4
37.5: 鞋内长 24.7
38: 鞋内长 25.2
38.5: 鞋内长 25.6
39: 鞋内长 25.8
40: 鞋内长 26.4
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
