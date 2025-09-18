Nike IsoFly
幼童运动鞋
37% 折让
穿上 Nike IsoFly 幼童运动鞋，让小宝贝在玩耍时畅享轻盈回弹脚感。 该鞋款采用非凡抓地设计，提供可驾驭户外运动场和硬木球场的稳固抓地力。 足底搭载缓震配置，鞋面采用透气材料，缔造非凡舒适感受，助小宝贝尽兴跑跳。 魔术贴粘扣固定带搭配弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。
- 显示颜色： 白色/亮石灰色/浅柠檬黄/深藏青
- 款式： HJ3867-100
Nike IsoFly
37% 折让
穿上 Nike IsoFly 幼童运动鞋，让小宝贝在玩耍时畅享轻盈回弹脚感。 该鞋款采用非凡抓地设计，提供可驾驭户外运动场和硬木球场的稳固抓地力。 足底搭载缓震配置，鞋面采用透气材料，缔造非凡舒适感受，助小宝贝尽兴跑跳。 魔术贴粘扣固定带搭配弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。
保持干爽
鞋面透气网眼设计，在玩耍时帮助稚嫩双足保持干爽。
利落线条，柔软脚感
中底搭载泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震效果，缔造非凡舒适感受，助力尽情畅玩。
不同地面，轻松驾驭
非凡抓地设计，无论是训练、比赛还是在运动场上，皆可助小宝贝发挥出色表现。
产品细节
- 弹性鞋带
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 白色/亮石灰色/浅柠檬黄/深藏青
- 款式： HJ3867-100
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
25: 鞋内长 16
26: 鞋内长 16.8
27: 鞋内长 18
27.5: 鞋内长 18.2
28: 鞋内长 19.2
29.5: 鞋内长 20.2
31: 鞋内长 20.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。