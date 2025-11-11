Nike ISPA
男/女三合一两件套多用途上衣
¥3,299
售罄：
此配色当前无货
Nike ISPA 男/女三合一两件套多用途上衣包含一件拉链开襟马甲和一件轻盈梭织夹克，可根据周边环境选择马甲或夹克。 马甲在其关键位置采用 Nike Forward 材料，该材料由多个精选纤维的纤薄分层组成，助力畅享非凡舒适感受。 马甲背面配有可收纳拉链口袋，当夹克不穿时，可将之收纳进此处。 多用途设计加持，充分诠释 ISPA 理念。
- 显示颜色： 尘光子色/铁灰/暗泥灰
- 款式： FJ7243-025
其他细节
休闲剪裁，便于叠搭
产品细节
- 马甲：面料/里料拼接：100% 锦纶。拼接/里料：100% 聚酯纤维。夹克：面料：100% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
