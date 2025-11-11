 
Nike ISPA 男/女三合一两件套多用途上衣 - 尘光子色/铁灰/暗泥灰

Nike ISPA 男/女三合一两件套多用途上衣包含一件拉链开襟马甲和一件轻盈梭织夹克，可根据周边环境选择马甲或夹克。 马甲在其关键位置采用 Nike Forward 材料，该材料由多个精选纤维的纤薄分层组成，助力畅享非凡舒适感受。 马甲背面配有可收纳拉链口袋，当夹克不穿时，可将之收纳进此处。 多用途设计加持，充分诠释 ISPA 理念。


  • 显示颜色： 尘光子色/铁灰/暗泥灰
  • 款式： FJ7243-025

其他细节

休闲剪裁，便于叠搭

产品细节

  • 马甲：面料/里料拼接：100% 锦纶。拼接/里料：100% 聚酯纤维。夹克：面料：100% 锦纶
  • 可机洗
