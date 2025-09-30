 
Nike ISPA 男/女连帽衫 - 暗泥灰/暗泥灰/欧皮特黄

Nike ISPA

男/女连帽衫

¥1,299

售罄：

此配色当前无货

Nike ISPA 男/女连帽衫采用厚实挺括针织面料结合机车风设计，缔造舒适感受。肘部和后背添加柔软衬垫，为关键部位提供舒适感受。一体式面罩提供舒适包覆体验，隐藏式拉链袋鼠式口袋提供安全收纳空间，还有 ISPA 图案注入点睛之笔。


  • 显示颜色： 暗泥灰/暗泥灰/欧皮特黄
  • 款式： FJ7351-053

其他细节

休闲剪裁，便于叠搭

产品细节

  • 面料：88% 棉/12% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。