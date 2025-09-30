 
Nike ISPA 男/女长裤 - 尘光子色/暗泥灰

Nike ISPA

男/女长裤

¥1,299
尘光子色/暗泥灰
铁灰/暗泥灰

售罄：

此配色当前无货

Nike ISPA 男/女长裤经久耐穿，兼具时尚感和实穿性。采用棉混纺面料，搭配拉链口袋和立体剪裁拼接设计，缔造机车风外观和无拘畅动体验。裤脚外侧融入拉链设计，拉开可见罗纹拼接，助你轻松变换风格。


  • 显示颜色： 尘光子色/暗泥灰
  • 款式： FJ7372-025

Nike ISPA

¥1,299

其他细节

臀部和大腿休闲设计巧思，助你轻松驾驭不同场合

产品细节

  • 面料：50% 棉/50% 锦纶。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
