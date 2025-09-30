Nike ISPA
男/女长裤
¥1,299
售罄：
此配色当前无货
Nike ISPA 男/女长裤经久耐穿，兼具时尚感和实穿性。采用棉混纺面料，搭配拉链口袋和立体剪裁拼接设计，缔造机车风外观和无拘畅动体验。裤脚外侧融入拉链设计，拉开可见罗纹拼接，助你轻松变换风格。
- 显示颜色： 尘光子色/暗泥灰
- 款式： FJ7372-025
Nike ISPA
¥1,299
Nike ISPA 男/女长裤经久耐穿，兼具时尚感和实穿性。采用棉混纺面料，搭配拉链口袋和立体剪裁拼接设计，缔造机车风外观和无拘畅动体验。裤脚外侧融入拉链设计，拉开可见罗纹拼接，助你轻松变换风格。
其他细节
臀部和大腿休闲设计巧思，助你轻松驾驭不同场合
产品细节
- 面料：50% 棉/50% 锦纶。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 尘光子色/暗泥灰
- 款式： FJ7372-025
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。