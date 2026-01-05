JA
Nike 莫兰特男子篮球T恤
31% 折让
每当贾携狂澜之势杀向篮下时，就是防守方的惊心时刻。 噩梦滋生出恐惧。 JA Nike 莫兰特男子篮球T恤采用宽松版型和针织面料，助你在全力以赴时让对手心生敬畏。
- 显示颜色： 黑
- 款式： II1492-010
其他细节
- 落肩设计，结合宽松版型，赋予T恤轻松休闲外观
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
