Ja 3 莫兰特大童篮球鞋，焕新归来。外底采用匠心抓地底纹设计，让你的步伐稳健有力，而鞋面上的耐克勾勾采用爪痕元素，时刻提醒对手你在球场上如猛兽般不可小觑。毕竟莫兰特越开心，就越具“杀伤力”。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

