 
Ja 3 莫兰特大童篮球鞋 - 白色/椰奶色/沙漠卡其/黑

Ja 3

莫兰特大童篮球鞋

10% 折让

每当贾·莫兰特上球场，即拉开精彩比赛帷幕。为缔造出众赛场表现，我们与他携手打造回弹出众的专属签名鞋。Ja 3 莫兰特大童篮球鞋采用回弹出众的 ZoomX 泡绵，轻盈强韧，助力扭转赛局，出奇制胜。“ZoomX 的回弹性能简直了，”贾评价道，“就像喷气燃料一样。”而对于他的对手来说则是噩耗降临。


  • 显示颜色： 白色/椰奶色/沙漠卡其/黑
  • 款式： IB4773-101

Ja 3

10% 折让

每当贾·莫兰特上球场，即拉开精彩比赛帷幕。为缔造出众赛场表现，我们与他携手打造回弹出众的专属签名鞋。Ja 3 莫兰特大童篮球鞋采用回弹出众的 ZoomX 泡绵，轻盈强韧，助力扭转赛局，出奇制胜。“ZoomX 的回弹性能简直了，”贾评价道，“就像喷气燃料一样。”而对于他的对手来说则是噩耗降临。

冷静沉着

该鞋款简约利落， 白色色调任你随心演绎，像贾·莫兰特一样掌控全局。

回弹泡绵

该鞋款是采用回弹 ZoomX 泡绵的大童篮球鞋，带来出色的能量回馈。“这感觉就像在我突破时，又加了一脚油门，”贾说道。

震慑全场

贾深知 Ja 3 的外底是他的制胜武器。“这个抓地设计让我能轻松甩开防守。”他说道。抓地底纹由莫兰特的迷你标志组成，助他在比赛中碾压对手，留下专属印记。

坚韧耐穿，12 号风范

轻盈耐穿鞋面，承载着莫兰特独特的球风，同时提供变向时所需的稳定性。

专属设计，为贾而生

当贾与 Nike 设计师沟通时，他的要求十分明确。“我告诉他们，‘别畏手畏脚，大胆去突破。’”贾说道。结果为他设计出专属的标志设计，由一个竖向耐克勾勾及其旁边涂鸦风格的 “A” 字型图案组成。刮擦印记作为点睛之笔，助贾准备迎接聚光灯加身的荣耀时刻。

焕新设计

“Ja 2 主打控制力和稳固性，”贾说。“而 Ja 3 呢？它代表自由。它出众回弹，运动自如。”回弹缓震的 ZoomX 泡绵结合抓地纹路，助力贾·莫兰特打造出色比赛表现。

其他细节

  • ZoomX 泡绵结合柔软泡绵鞋垫，让贾舒适畅动
  • 加垫鞋口，赋予脚踝柔软感受

产品细节

  • 经典鞋带
  • 显示颜色： 白色/椰奶色/沙漠卡其/黑
  • 款式： IB4773-101

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    敬请注意，因拍摄缘故图片中展现的鞋盒除去了产品标签。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。