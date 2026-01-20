Ja 3 "12 Time" EP

¥899

每当贾·莫兰特上球场，即拉开精彩比赛帷幕。为缔造出众赛场表现，我们与他携手打造回弹出众的签名球鞋。Ja 3 "12 Time" EP 莫兰特男子篮球鞋采用 ZoomX 碎料叠加全掌 ZoomX 泡绵，轻盈强韧，助力扭转赛局，出奇制胜。“ZoomX 的回弹性能简直了，” 贾评价道，“就像喷气燃料一样。” 而对于他的对手来说则是噩耗降临。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

精彩表现，不容错过

贾·莫兰特的 “12 Time” AAU 团队围绕热爱和竞技而诞生，他用这种方式回馈下一代。夏季赛事如火如荼地进行时，你会看到它在场边指导队员，将他从少年时期教练那里学到的经验传授给他们。该鞋款的灵感源自同样坚韧敢拼、渴望在竞技中尽展才华的年轻球员。

出众缓震，轻盈回弹

ZoomX 碎料叠加全掌 ZoomX 泡绵，为贾带来出色的能量回馈。“这感觉就像在我突破时，又加了一脚油门，” 贾说道。

震慑全场

贾深知 Ja 3 精心调整的分区外底是他的制胜武器。“这个抓地设计让我能轻松甩开防守。”他说道。抓地底纹采用莫兰特的迷你标志，助他在比赛中碾压对手，留下专属印记。

坚韧耐穿，12 号风范

轻盈耐穿鞋面，承载着莫兰特独特的球风，同时提供变向时所需的稳定性。

焕新设计

“Ja 2 主打控制力和稳固性，” 贾说。“而 Ja 3 呢？它代表自由。它出众回弹，运动自如。” 中底 ZoomX 泡绵结合外底抓地纹路，助力贾·莫兰特打造出色比赛表现。

专属设计，为贾而生

当贾与 Nike 设计师沟通时，他的要求十分明确。“我告诉他们，‘别畏手畏脚，大胆去突破。’” 贾说道。结果为他设计出专属的标志设计，由一个竖向耐克勾勾及其旁边涂鸦风格的 “A” 组成。搭配刮擦印记，造就破格之作，助贾准备迎接聚光灯加身的荣耀时刻。