Ja 3 EP

¥899

每当贾·莫兰特上球场，即拉开精彩比赛帷幕。为缔造出色赛场表现，我们与他携手打造回弹出众的专属签名鞋。Ja 3 EP 圣诞系列莫兰特男子篮球鞋采用 ZoomX 碎料叠加全掌 ZoomX 泡绵，轻盈强韧，助力扭转赛局，出奇制胜。“ZoomX 的回弹性能简直了，”贾评价道，“就像喷气燃料一样。”而对于他的对手来说则是噩耗降临。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

出众缓震，轻盈回弹

ZoomX 碎料叠加全掌 ZoomX 泡绵，为贾带来出色的能量回馈。“这感觉就像在我突破时，又加了一脚油门，”贾说道。

震慑全场

贾深知 Ja 3 精心调整的分区外底是他的制胜武器。“这个抓地设计让我能轻松甩开防守。”他说道。抓地底纹采用莫兰特的迷你标志，助他在比赛中碾压对手，留下专属印记。

坚韧耐穿，12 号风范

轻盈耐穿鞋面，承载着莫兰特独特的球风，同时提供变向时所需的稳定性。

焕新设计

“Ja 2 主打控制力和稳固性，”贾说。“而 Ja 3 呢？它代表自由。它出众回弹，运动自如。”中底 ZoomX 泡绵结合外底抓地纹路，助力贾·莫兰特打造出色比赛表现。

专属设计，为贾而生

当贾与 Nike 设计师沟通时，他的要求十分明确。“我告诉他们，‘别畏手畏脚，大胆去突破。’”贾说道。结果为他设计出专属的标志设计，由一个竖向耐克勾勾及其旁边涂鸦风格的 “A” 组成。搭配刮擦印记，造就破格之作，助贾准备迎接聚光灯加身的荣耀时刻。