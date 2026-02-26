Ja 3 EP
莫兰特男子篮球鞋
每当贾·莫兰特上球场，即拉开精彩比赛帷幕。 为缔造出众赛场表现，我们与他携手打造回弹出众的签名鞋款。 Ja 3 EP 莫兰特男子篮球鞋采用 ZoomX 碎料叠加全掌 ZoomX 泡绵，轻盈强韧，助力扭转赛局，出奇制胜。 “ZoomX 的回弹性能简直了，” 贾评价道， “就像喷气燃料一样。” 而对于他的对手来说则是噩耗降临。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 涡轮绿/黑/白色/大学红
- 款式： HF2794-300
磨砺风骨
贾·莫兰特的铮铮铁骨，已与孟菲斯的磨砺精神相融共生。 这饱经“淬炼”的印记，既承袭自北境的传承，亦烙印着音乐之都赋予他的凶悍球风。
出众缓震， 轻盈回弹
ZoomX 碎料叠加全掌 ZoomX 泡绵，为贾带来出色的能量回馈。 “这感觉就像在我突破时，又加了一脚油门，” 贾说道。
震慑全场
贾深知 Ja 3 精心调整的分区外底是他的制胜武器。 “这个抓地设计让我能轻松甩开防守。” 他说道。 抓地底纹采用莫兰特的迷你标志，助他在比赛中碾压对手，留下专属印记。
坚韧耐穿，12 号风范
轻盈耐穿鞋面，承载着莫兰特独特的球风，同时提供变向时所需的稳定性。
焕新设计
“Ja 2 主打控制力和稳固性，” 贾说。 “而 Ja 3 呢？ 它代表自由。 它出众回弹，运动自如。” 中底 ZoomX 泡绵结合外底抓地纹路，助力贾·莫兰特打造出色比赛表现。
专属设计，为贾而生
当贾与 Nike 设计师沟通时，他的要求十分明确。 “我告诉他们，‘别畏手畏脚， 大胆去突破。’” 贾说道。 结果为他设计出专属的标志设计，由一个竖向耐克勾勾及其旁边涂鸦风格的 “A” 组成。搭配刮擦印记，造就破格之作，助贾准备迎接聚光灯加身的荣耀时刻。
其他细节
- 中底 ZoomX 泡绵结合泡绵鞋垫，让贾舒适畅动
- 加垫鞋口，赋予脚踝柔软感受
产品细节
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。