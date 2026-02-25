Ja 3 EP "Murray State"
莫兰特男子篮球鞋
即将推出
每当贾·莫兰特上球场，即拉开精彩比赛帷幕。为缔造出众赛场表现，我们与他携手打造回弹出众的专属签名鞋。Ja 3 EP "Murray State" 莫兰特男子篮球鞋采用 ZoomX 碎料叠加全掌 ZoomX 泡棉，轻盈强韧，助力扭转赛局，出奇制胜。“ZoomX 的回弹性能简直了，”贾评价道，“就像喷气燃料一样。”而对于他的对手来说则是噩耗降临。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 白金色/发光黄/仙人掌绿/深宝蓝
- 款式： HF2794-004
Ja 3 EP "Murray State"
赛场传奇
贾·莫兰特和莫瑞州立大学堪称一对篮球世界里的天作之合——渴望成功、被忽视的黑马，只想向世界证明，他们远不止表面看到的那样。那段强强联手所书写的故事呢？堪称传奇。他们的传奇？在大学篮球传奇和此鞋款中继续流传。不对称的莫瑞州立大学校队配色，点亮层次丰富的造型，向赛场的王者传承致敬。
出众缓震，轻盈回弹
ZoomX 碎料叠加全掌 ZoomX 泡棉，为贾带来出色的能量回馈。“这感觉就像在我突破时，又加了一脚油门，”贾说道。
震慑全场
贾深知 Ja 3 精心调整的分区外底是他的制胜武器。“这个抓地设计让我能轻松甩开防守。”他说道。抓地底纹采用莫兰特的迷你标志，助他在比赛中碾压对手，留下专属印记。
坚韧耐穿，12 号风范
轻盈耐穿鞋面，承载着莫兰特独特的球风，同时提供变向时所需的稳定性。
焕新设计
“Ja 2 主打控制力和稳固性，”贾说。“而 Ja 3 呢？它代表自由。它出众回弹，运动自如。”中底 ZoomX 泡棉结合外底抓地纹路，助力贾·莫兰特打造出色比赛表现。
专属设计，为贾而生
当贾与 Nike 设计师沟通时，他的要求十分明确。“我告诉他们，‘别畏手畏脚，大胆去突破。’”贾说道。结果为他设计出专属的标志设计，由一个竖向耐克勾勾及其旁边涂鸦风格的 “A” 组成。搭配刮擦印记，造就破格之作，助贾准备迎接聚光灯加身的荣耀时刻。
其他细节
- 中底 ZoomX 泡棉结合泡棉鞋垫，让贾舒适畅动
- 加垫鞋口，赋予脚踝柔软感受
产品细节
