每当贾·莫兰特上球场，即拉开精彩比赛帷幕。为缔造出众赛场表现，我们与他携手打造回弹出众的专属签名鞋。Ja 3 "Snowed In" 圣诞系列莫兰特大童篮球鞋采用回弹出众的 ZoomX 泡绵，轻盈强韧，助力扭转赛局，出奇制胜。“ZoomX 的回弹性能简直了，”贾评价道，“就像喷气燃料一样。”而对于他的对手来说则是噩耗降临。

显示颜色： 白色/亮深红/荧光黄/黑

款式： IM8692-100