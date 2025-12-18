每当贾·莫兰特上球场，即拉开精彩比赛帷幕。为缔造出众赛场表现，我们与他携手打造回弹出众的专属签名鞋。Ja 3 "Snowed In" 圣诞系列莫兰特幼童篮球鞋轻盈耐穿，足底配备回弹泡绵，是一款出众的篮球鞋。而对于他的对手来说则是噩耗降临。

显示颜色： 白色/亮深红/荧光黄/黑

款式： IM8691-100