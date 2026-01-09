Ja 3 "Spooky Season"
Ja 3 "Spooky Season" 莫兰特大童篮球鞋，焕新归来。回弹 ZoomX 泡绵结合外底匠心纹路，让脚步稳稳抓地；獠牙状鞋带扣装饰，赋予鞋款凌厉锋芒。精制鞋面结合爪痕元素，于不经意间警示对手他们面对的是一头“猛兽”。毕竟莫兰特越开心，就越具“杀伤力”。
- 显示颜色： 浅柠檬黄/麻黄/亮深红/黑
- 款式： IM8683-700
其他细节
- 舒适泡绵鞋垫，缔造非凡舒适的迈步体验
- 精心设计的抓地底纹，铸就强劲抓地力，有助实现稳定的弹跳控制
- 鞋面采用轻盈网眼布材料
- 橡胶材质覆面，延伸至鞋底与鞋面接合处，缔造出众耐穿性
产品细节
- 经典鞋带
