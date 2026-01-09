 
Ja 3 "Spooky Season" 莫兰特大童篮球鞋 - 浅柠檬黄/麻黄/亮深红/黑

¥699

售罄：

此配色当前无货

Ja 3 "Spooky Season" 莫兰特大童篮球鞋，焕新归来。回弹 ZoomX 泡绵结合外底匠心纹路，让脚步稳稳抓地；獠牙状鞋带扣装饰，赋予鞋款凌厉锋芒。精制鞋面结合爪痕元素，于不经意间警示对手他们面对的是一头“猛兽”。毕竟莫兰特越开心，就越具“杀伤力”。


  • 显示颜色： 浅柠檬黄/麻黄/亮深红/黑
  • 款式： IM8683-700

Ja 3 "Spooky Season" 莫兰特大童篮球鞋，焕新归来。回弹 ZoomX 泡绵结合外底匠心纹路，让脚步稳稳抓地；獠牙状鞋带扣装饰，赋予鞋款凌厉锋芒。精制鞋面结合爪痕元素，于不经意间警示对手他们面对的是一头“猛兽”。毕竟莫兰特越开心，就越具“杀伤力”。

其他细节

  • 舒适泡绵鞋垫，缔造非凡舒适的迈步体验
  • 精心设计的抓地底纹，铸就强劲抓地力，有助实现稳定的弹跳控制
  • 鞋面采用轻盈网眼布材料
  • 橡胶材质覆面，延伸至鞋底与鞋面接合处，缔造出众耐穿性

产品细节

  • 经典鞋带
