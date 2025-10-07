JA
Club Fleece 莫兰特男子加绒套头连帽衫
13% 折让
贾·莫兰特总是能为比赛提供澎湃能量。JA Club Fleece 莫兰特男子加绒套头连帽衫采用柔软的 Club Fleece 面料，彰显莫兰特无畏、狂野，不容忽视的风格。
- 显示颜色： 漂白宝石绿
- 款式： HV3379-339
其他细节
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感
- 罗纹袖口和下摆，可在运动时稳固衣身
产品细节
- 衬里风帽搭配抽绳
- 正面口袋
- 刺绣“JA”标志
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 漂白宝石绿
- 款式： HV3379-339
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
