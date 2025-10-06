 
JA Club Fleece 莫兰特男子加绒篮球长裤 - 漂白宝石绿

JA

Club Fleece 莫兰特男子加绒篮球长裤

12% 折让

贾·莫兰特总是能为比赛提供澎湃能量。JA Club Fleece 莫兰特男子加绒篮球长裤采用柔软 Club Fleece 面料，搭配醒目图案，彰显莫兰特无畏、狂野，不容忽视的标志性风格。


  • 显示颜色： 漂白宝石绿
  • 款式： HV3383-339

JA

其他细节

  • 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
  • 弹性腰部搭配抽绳，实现稳固贴合的穿着感受

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 罗纹裤管口
  • 刺绣“JA”标志
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
