Ja
Therma-FIT 莫兰特男子加绒篮球长裤
17% 折让
今天要开启“12号”得分模式了吗？就这么定。穿上 Ja Therma-FIT 莫兰特男子加绒篮球长裤，像莫兰特一样即刻投入训练。这款长裤采用 Therma-FIT 技术，助你在冷天保持温暖。
- 显示颜色： 笔尖灰黑色/狂喜钴蓝
- 款式： IF1557-015
其他细节
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
产品细节
- 反面加绒的保暖面料
- 弹性腰部搭配编织抽绳
- 侧边口袋设计
- 后腰内侧饰有 "NIKE STANDARD ISSUE" Durasheen 材质标签
- 弹性裤管口
- 右侧实用拉链口袋
- 面料：52% 聚酯纤维/48% 棉。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
