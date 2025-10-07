 
Nike JAM 女子霹雳舞运动鞋 - 暗浮木棕/麻黄/帆白/黑

Nike JAM

女子霹雳舞运动鞋

42% 折让

Nike JAM 女子运动鞋是 Nike 专为登上世界舞台的街舞者打造的战靴，助你实现身心完全投入。此鞋款融入匠心细节元素，让你在舞台上自信舞动。采用柔韧耐穿的鞋面设计，可随行而动；鞋底纹理设计，打造稳固脚感，助你轻松驾驭地面动作。当你倒立摆出定格姿势时，翻转后的外侧中底标志恰好呈现正置式样，增添点睛之笔。


  • 显示颜色： 暗浮木棕/麻黄/帆白/黑
  • 款式： FN0314-200

其他细节

  • 织物鞋面采用分层设计，经久耐穿，柔韧灵活，透气出众
  • 轻盈回弹的缓震配置，塑就舒适脚感
  • 包边设计灵感源自 Dunk 和 AJ1，在运动时营造出众触地脚感

产品细节

  • 加垫鞋舌
  • 泡绵中底
  • 橡胶鞋底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
