Jordan
大童三防户外加绒拼接里料夹克
33% 折让
Jordan 大童三防户外加绒拼接里料夹克采用连帽设计与顺滑耐穿面料，结合拒水处理，助你在小雨天气中保持干爽，乐享户外活动。运动风插肩衣袖搭配袖口魔术贴粘扣式固定带，可调节包覆效果，拉链口袋便于存放现金、钥匙或手机等小物件。
- 显示颜色： 麻黄
- 款式： IQ9984-200
Jordan
产品细节
- 风帽添加网眼布里料，轻盈包覆；大身和衣袖上部采用柔软加绒里料，温暖舒适
- 面布/网布/里布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
