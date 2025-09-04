 
Jordan 大童三防羽绒马甲 - 麻黄/白色

Jordan

大童三防羽绒马甲

¥669
麻黄/白色
黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan 大童三防羽绒马甲采用梭织聚酯纤维面料，巧搭整版绗缝缝线和柔软羽绒填充物，塑就温暖舒适的穿着体验。全长拉链开襟设计，可轻松内搭连帽衫或毛衣；弹性下摆，帮助稳固衣身。魔术贴粘扣式翻盖口袋搭配侧边插手口袋，便于安全收纳小物件；马甲经拒水处理，助你在小雨中保持干爽。


  • 显示颜色： 麻黄/白色
  • 款式： HQ8120-201

Jordan

产品细节

  • 面布/里布：100% 聚酯纤维。填充物： 鸭绒。绒子含量：90%
  • 手洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

