Jordan
大童假两件式长袖T恤
11% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan 大童假两件式长袖T恤采用针织面料，赋予你非凡舒适的包覆感受，同时不失时尚格调。经典版型结合圆领设计，方便穿脱；撞色长袖叠加短袖，打造假两件外观。
- 显示颜色： 巴洛克棕
- 款式： IQ3374-237
Jordan
11% 折让
Jordan 大童假两件式长袖T恤采用针织面料，赋予你非凡舒适的包覆感受，同时不失时尚格调。经典版型结合圆领设计，方便穿脱；撞色长袖叠加短袖，打造假两件外观。
产品细节
- 主身布：59% 棉/41% 聚酯纤维。长袖：60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 巴洛克棕
- 款式： IQ3374-237
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。