 
Jordan 大童假两件式长袖T恤 - 巴洛克棕

Jordan

大童假两件式长袖T恤

11% 折让

售罄：

此配色当前无货

Jordan 大童假两件式长袖T恤采用针织面料，赋予你非凡舒适的包覆感受，同时不失时尚格调。经典版型结合圆领设计，方便穿脱；撞色长袖叠加短袖，打造假两件外观。


  • 显示颜色： 巴洛克棕
  • 款式： IQ3374-237

Jordan

11% 折让

Jordan 大童假两件式长袖T恤采用针织面料，赋予你非凡舒适的包覆感受，同时不失时尚格调。经典版型结合圆领设计，方便穿脱；撞色长袖叠加短袖，打造假两件外观。

产品细节

  • 主身布：59% 棉/41% 聚酯纤维。长袖：60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 巴洛克棕
  • 款式： IQ3374-237

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。