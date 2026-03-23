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Jordan 大童撞色梭织夹克 - 浅玉蓝灰

Jordan

大童撞色梭织夹克

¥599

Jordan 大童撞色梭织夹克采用梭织聚酯纤维混纺面料，结合四向弹性设计，令你畅动自如，尽显个性风采。风帽帽口两侧采用弹性设计，搭配遮阳帽檐，提供出色包覆效果；全长拉链开襟设计，便于叠搭；侧边隐藏式拉链口袋，可安全收纳现金、钥匙或手机等重要的随身物品。


  • 显示颜色： 浅玉蓝灰
  • 款式： IW1406-300

Jordan

¥599

Jordan 大童撞色梭织夹克采用梭织聚酯纤维混纺面料，结合四向弹性设计，令你畅动自如，尽显个性风采。风帽帽口两侧采用弹性设计，搭配遮阳帽檐，提供出色包覆效果；全长拉链开襟设计，便于叠搭；侧边隐藏式拉链口袋，可安全收纳现金、钥匙或手机等重要的随身物品。

产品细节

  • 下摆搭配弹性抽绳，可自由调节贴合度
  • 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅玉蓝灰
  • 款式： IW1406-300

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