Jordan 大童羽绒绗缝马甲采用不易撕裂的锦纶面料和柔软羽绒填充物，结合整版绗缝缝线，舒适保暖；全长拉链开襟设计，方便轻松叠搭连帽衫、毛衣或圆领上衣。拉链口袋便于存放现金、钥匙或手机等小物件。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。