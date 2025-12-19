Jordan
大童运动夹克
¥599
Jordan 大童运动夹克以现代手法演绎隽永运动风单品，风格前卫，舒适易搭。全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；落肩设计，营造休闲体验；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。此款夹克可搭配 Jordan 运动长裤，打造风格协调的运动造型，亦可作为日常出行的百搭单品。
- 显示颜色： 戟叶绿
- 款式： IR8354-344
产品细节
- 面布：100% 锦纶。里布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
