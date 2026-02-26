 
Jordan 打孔迷你行李包 - 黑

Jordan

打孔迷你行李包

16% 折让

Jordan 打孔迷你行李包灵感源自行李包，具备行李包的敞开空间感，却不占太大体积。采用耐用合成革制成，搭配刺绣字标标志，卷起式提手与可调节、可拆卸肩带，让你随心切换多种背法与携带方式。


  • 显示颜色：
  • 款式： IR8411-010

产品细节

  • 尺寸：229 x 102 x 127 mm 
  • 面料：合成革。里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IR8411-010

