Jordan 新年款幼童法式毛圈套头连帽衫和长裤套装采用柔软的法式毛圈面料，塑就舒适感受；饰有金属色图案，是轻松搭配造型的衣橱佳选单品，适合新年期间及平日穿着。连帽衫采用休闲剪裁，便于叠搭；长裤搭配弹性腰部，舒适贴合。

Jordan 新年款幼童法式毛圈套头连帽衫和长裤套装采用柔软的法式毛圈面料，塑就舒适感受；饰有金属色图案，是轻松搭配造型的衣橱佳选单品，适合新年期间及平日穿着。连帽衫采用休闲剪裁，便于叠搭；长裤搭配弹性腰部，舒适贴合。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。