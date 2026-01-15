Jordan 新年系列大童三合一两件套夹克（含绗缝马甲）兼具实穿与型格，伴你喜迎马年。外层夹克采用连帽设计，为你提供舒适包覆；全长拉链开襟设计，搭配局部隐藏式按扣挡风片；多个口袋有助妥善收纳现金、钥匙或手机等基本小物件。内层马甲采用正面按扣开襟设计，饰有刺绣标志，口袋便于存取小物件。

Jordan 新年系列大童三合一两件套夹克（含绗缝马甲）兼具实穿与型格，伴你喜迎马年。外层夹克采用连帽设计，为你提供舒适包覆；全长拉链开襟设计，搭配局部隐藏式按扣挡风片；多个口袋有助妥善收纳现金、钥匙或手机等基本小物件。内层马甲采用正面按扣开襟设计，饰有刺绣标志，口袋便于存取小物件。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。