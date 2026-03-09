 
Jordan 新年系列大童三合一两件套夹克（含绗缝马甲） - 黑

Jordan 新年系列

大童三合一两件套夹克（含绗缝马甲）

12% 折让

Jordan 新年系列大童三合一两件套夹克（含绗缝马甲）兼具实穿与型格，伴你喜迎马年。外层夹克采用连帽设计，为你提供舒适包覆；全长拉链开襟设计，搭配局部隐藏式按扣挡风片；多个口袋有助妥善收纳现金、钥匙或手机等基本小物件。内层马甲采用正面按扣开襟设计，饰有刺绣标志，口袋便于存取小物件。


  • 显示颜色：
  • 款式： IU5374-010

Jordan 新年系列

12% 折让

Jordan 新年系列大童三合一两件套夹克（含绗缝马甲）兼具实穿与型格，伴你喜迎马年。外层夹克采用连帽设计，为你提供舒适包覆；全长拉链开襟设计，搭配局部隐藏式按扣挡风片；多个口袋有助妥善收纳现金、钥匙或手机等基本小物件。内层马甲采用正面按扣开襟设计，饰有刺绣标志，口袋便于存取小物件。

产品细节

  • 两件单品可通过按扣相连，提升保暖效果
  • 外层夹克：面布/里布：100% 聚酯纤维。内层马甲：面布/里布：100% 锦纶。填充物：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IU5374-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。