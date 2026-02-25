Jordan 新年系列
大童套头连帽衫
26% 折让
Jordan 新年系列大童套头连帽衫采用棉混纺针织面料，饰有金属色图案，旨在庆祝马年；落肩设计，塑就休闲穿着感，助你舒适迎新年。可搭配 Jordan 新年系列下装，打造风格协调的造型，适合节日期间及日常穿着。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IR8372-133
Jordan 新年系列
26% 折让
Jordan 新年系列大童套头连帽衫采用棉混纺针织面料，饰有金属色图案，旨在庆祝马年；落肩设计，塑就休闲穿着感，助你舒适迎新年。可搭配 Jordan 新年系列下装，打造风格协调的造型，适合节日期间及日常穿着。
产品细节
- 面布：46% 聚酯纤维/28% 粘纤/26% 棉。帽里：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IR8372-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。