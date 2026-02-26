 
Jordan 新年系列大童梭织长裤 - 黑

Jordan 新年系列

大童梭织长裤

27% 折让

Jordan 新年系列大童梭织长裤采用弹性梭织面料，助力自如畅动，弹性腰部搭配前开口抽绳设计，塑就舒适贴合感，伴你喜迎马年。锥形裤腿搭配弹性裤管口，裤腿工装口袋搭配魔术贴粘扣翻盖，可安全存放现金、钥匙或手机等小物件。可搭配其他 Jordan 新年系列上衣，打造风格协调的造型，适合节日期间及平日穿着。


  • 显示颜色：
  • 款式： IR8368-010

产品细节

  • 92% 锦纶/8% 氨纶
  • 可机洗 
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IR8368-010

