Jordan 新年系列大童缎面夹克饰有醒目刺绣元素，旨在庆祝马年，彰显个性风采与出众格调。采用聚酯纤维缎面面料，结合休闲版型，营造舒适感受；正面按扣开襟设计，搭配插手口袋，便于存放外出时想要随身携带的小物件。

Jordan 新年系列大童缎面夹克饰有醒目刺绣元素，旨在庆祝马年，彰显个性风采与出众格调。采用聚酯纤维缎面面料，结合休闲版型，营造舒适感受；正面按扣开襟设计，搭配插手口袋，便于存放外出时想要随身携带的小物件。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。