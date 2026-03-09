 
Jordan 新年系列大童缎面夹克 - 暗队红

Jordan 新年系列

大童缎面夹克

12% 折让

Jordan 新年系列大童缎面夹克饰有醒目刺绣元素，旨在庆祝马年，彰显个性风采与出众格调。采用聚酯纤维缎面面料，结合休闲版型，营造舒适感受；正面按扣开襟设计，搭配插手口袋，便于存放外出时想要随身携带的小物件。


  • 显示颜色： 暗队红
  • 款式： IU5375-619

产品细节

  • 面布/里布/填充物：100% 聚酯纤维
  • 手洗
