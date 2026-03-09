 
Jordan 新年系列女子长袖针织连衣裙 - 深队红

Jordan 新年系列

女子长袖针织连衣裙

16% 折让

Jordan 新年系列女子长袖针织连衣裙采用企领设计，经典舒适，塑就时尚利落风范，助你轻松驾驭不同场合，喜迎马年。柔软罗纹面料弹性适中，搭配领口拉链开襟设计，助你打造多变造型。裙摆左侧开衩设计，令你自在畅动。可搭配 Jordan 新年系列夹克，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 深队红
  • 款式： IQ3963-613

产品细节

  • 58% 棉/38% 聚酯纤维/4% 氨纶
  • 可机洗
