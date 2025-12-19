 
Jordan 母婴双肩包 - 黑

Jordan

母婴双肩包

¥999
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan 母婴双肩包采用耐用面料，是你与未来小球手一同出行的理想之选。宽敞主袋设计，可存放额外衣物、尿布、玩具和小宝贝所需的其他物品。侧边水壶袋可供存放挚爱饮品，正面拉链口袋采用隔热设计，帮助存放小号奶瓶。主袋内设有换尿布垫和专用湿巾存放袋助你轻松换尿布，外侧还有可拆卸奶嘴存放小挂包及一个随附小号斜挎包，方便快速出行。


  • 显示颜色：
  • 款式： IR8414-010

Jordan

¥999

Jordan 母婴双肩包采用耐用面料，是你与未来小球手一同出行的理想之选。宽敞主袋设计，可存放额外衣物、尿布、玩具和小宝贝所需的其他物品。侧边水壶袋可供存放挚爱饮品，正面拉链口袋采用隔热设计，帮助存放小号奶瓶。主袋内设有换尿布垫和专用湿巾存放袋助你轻松换尿布，外侧还有可拆卸奶嘴存放小挂包及一个随附小号斜挎包，方便快速出行。

其他细节

  • 顶部翻盖搭配柔软衬里拉链口袋，可安全存放重要物品
  • 主袋内置加垫的电子设备保护套，为你的笔记本电脑或平板电脑提供出众防护
  • 内置有序收纳口袋，可供安全存放小物件，方便随时取用，无需在主袋中来回翻找
  • 婴儿车固定带配件和手推车固定套带，打造解放双手的携背体验

产品细节

  • 尺寸：305 x 178 x 457 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IR8414-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。