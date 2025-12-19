Jordan
母婴双肩包
¥999
Jordan 母婴双肩包采用耐用面料，是你与未来小球手一同出行的理想之选。宽敞主袋设计，可存放额外衣物、尿布、玩具和小宝贝所需的其他物品。侧边水壶袋可供存放挚爱饮品，正面拉链口袋采用隔热设计，帮助存放小号奶瓶。主袋内设有换尿布垫和专用湿巾存放袋助你轻松换尿布，外侧还有可拆卸奶嘴存放小挂包及一个随附小号斜挎包，方便快速出行。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR8414-010
其他细节
- 顶部翻盖搭配柔软衬里拉链口袋，可安全存放重要物品
- 主袋内置加垫的电子设备保护套，为你的笔记本电脑或平板电脑提供出众防护
- 内置有序收纳口袋，可供安全存放小物件，方便随时取用，无需在主袋中来回翻找
- 婴儿车固定带配件和手推车固定套带，打造解放双手的携背体验
产品细节
- 尺寸：305 x 178 x 457 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
