Jordan 母婴双肩包采用耐用面料，是你与未来小球手一同出行的理想之选。宽敞主袋设计，可存放额外衣物、尿布、玩具和小宝贝所需的其他物品。侧边水壶袋可供存放挚爱饮品，正面拉链口袋采用隔热设计，帮助存放小号奶瓶。主袋内设有换尿布垫和专用湿巾存放袋助你轻松换尿布，外侧还有可拆卸奶嘴存放小挂包及一个随附小号斜挎包，方便快速出行。

显示颜色： 黑

款式： IR8414-010