无论是在山坡上滑雪，还是重温在雪天里尽情玩耍的童年时光，皆可在冷天温暖双手。Jordan 男子加绒手套（1 副）采用 Polartec® 面料，助你在冷天出行时保持舒适感受；大拇指与食指指尖部位采用触屏兼容设计，让你随时通过手机上网掌握资讯。

显示颜色： 黑/白色

款式： FQ1493-010