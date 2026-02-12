Jordan
男子加绒手套（1 副）
无论是在山坡上滑雪，还是重温在雪天里尽情玩耍的童年时光，皆可在冷天温暖双手。Jordan 男子加绒手套（1 副）采用 Polartec® 面料，助你在冷天出行时保持舒适感受；大拇指与食指指尖部位采用触屏兼容设计，让你随时通过手机上网掌握资讯。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FQ1493-010
其他细节
- 柔软 Polartec® 面料，助你畅享温暖舒适
- 手腕部位采用束紧弹性设计，有助锁住热量
- 大拇指与食指指尖部位采用触屏兼容设计，助你随时畅享联网体验
产品细节
- 面料/底部/其他：100% 聚酯纤维。手掌：90% 聚酯纤维/6% 锦纶/4% 聚氨酯
- 可机洗
