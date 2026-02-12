Jordan
都市风双肩包
13% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan 都市风双肩包经革新升级，采用合成革制成，饰有整版压纹图案，可轻松驾驭日常穿搭。宽敞主袋内设拉链口袋，便于有序收纳物品；背面拉链隔层内设加垫保护套，为小号笔记本电脑或平板电脑提供出众防护。正面口袋便于快速存取小物件，侧边水壶袋可供存放挚爱饮品，可调节肩带缔造舒适携背体验。
- 显示颜色： 黑/金
- 款式： IQ2944-010
Jordan
13% 折让
Jordan 都市风双肩包经革新升级，采用合成革制成，饰有整版压纹图案，可轻松驾驭日常穿搭。宽敞主袋内设拉链口袋，便于有序收纳物品；背面拉链隔层内设加垫保护套，为小号笔记本电脑或平板电脑提供出众防护。正面口袋便于快速存取小物件，侧边水壶袋可供存放挚爱饮品，可调节肩带缔造舒适携背体验。
产品细节
- 面料：合成革。里料：聚酯纤维
- 尺寸：305 x 152 x 445 mm
- 手洗
- 显示颜色： 黑/金
- 款式： IQ2944-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。