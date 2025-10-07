 
Jordan 都市风双肩包经革新升级，采用合成革制成，饰以整版压纹图案，可轻松驾驭不同穿搭。 宽敞主袋内置拉链口袋，帮助有序收纳物品；背面拉链隔层内设加垫保护套，为小号笔记本电脑或平板电脑提供出众防护。 正面口袋便于快速存取小物件，侧边水壶袋可供存放挚爱饮品，可调节肩带缔造舒适携背体验。


  • 显示颜色： 黑/金
  • 款式： IQ2944-010

产品细节

  • 尺寸：305 x 152 x 445 mm
  • 面料：合成革。 里料：聚酯纤维
  • 手洗
