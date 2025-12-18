Jordan 都市风图案双肩包采用合成革制成，融入醒目视觉效果，焕新演绎日常基本单品。主袋空间宽敞，可收纳换洗衣物或其他日常所需物品。背面拉链隔层配有加垫的电子设备保护套，可安全存放笔记本电脑或平板电脑。侧边水壶袋可存放挚爱饮品，正面口袋便于快速存取物品。

