Jordan 都市风腰包时尚有型，采用耐用合成革，巧搭整版压纹图案，与你的 Jordan 鞋款相得益彰，提升造型格调。 双拉链主袋内置多个口袋，帮助有序收纳物品；背面拉链口袋，便于安全存取随身小物件。 可调节固定带设计，斜挎肩背两相宜，塑就日常背携的理想之选。

Jordan 都市风腰包时尚有型，采用耐用合成革，巧搭整版压纹图案，与你的 Jordan 鞋款相得益彰，提升造型格调。 双拉链主袋内置多个口袋，帮助有序收纳物品；背面拉链口袋，便于安全存取随身小物件。 可调节固定带设计，斜挎肩背两相宜，塑就日常背携的理想之选。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。