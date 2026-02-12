Jordan 1 Low Alt
婴童运动鞋
20% 折让
Jordan 1 Low Alt 婴童运动鞋呈现经典 Jordan 外观，让小宝贝无需为系鞋带烦恼。 魔术贴粘扣系统，便于小宝贝双足轻松穿入；弹性鞋带，塑就舒适贴合感，彰显经典运动鞋风范。 这是一举多得，也体现了 Jordan 的初心。
- 显示颜色： 狂喜海洋蓝/白色/原子粉
- 款式： HV4307-400
其他细节
- 魔术贴粘扣系统，便于穿脱
- 后跟提拉设计，便于小宝贝们轻松上脚
- 泡绵外底，为小宝贝提供出色抓地力
产品细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面
- 柔软泡绵，缓震出众
