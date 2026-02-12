 
Jordan 1 Low Alt 婴童运动鞋 - 狂喜海洋蓝/白色/原子粉

Jordan 1 Low Alt

婴童运动鞋

20% 折让

Jordan 1 Low Alt 婴童运动鞋呈现经典 Jordan 外观，让小宝贝无需为系鞋带烦恼。 魔术贴粘扣系统，便于小宝贝双足轻松穿入；弹性鞋带，塑就舒适贴合感，彰显经典运动鞋风范。 这是一举多得，也体现了 Jordan 的初心。


  • 显示颜色： 狂喜海洋蓝/白色/原子粉
  • 款式： HV4307-400

Jordan 1 Low Alt

20% 折让

Jordan 1 Low Alt 婴童运动鞋呈现经典 Jordan 外观，让小宝贝无需为系鞋带烦恼。 魔术贴粘扣系统，便于小宝贝双足轻松穿入；弹性鞋带，塑就舒适贴合感，彰显经典运动鞋风范。 这是一举多得，也体现了 Jordan 的初心。

其他细节

  • 魔术贴粘扣系统，便于穿脱
  • 后跟提拉设计，便于小宝贝们轻松上脚
  • 泡绵外底，为小宝贝提供出色抓地力

产品细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面
  • 柔软泡绵，缓震出众
  • 显示颜色： 狂喜海洋蓝/白色/原子粉
  • 款式： HV4307-400

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    敬请注意，因拍摄缘故图片中展现的鞋盒除去了产品标签。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。