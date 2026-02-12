Jordan 1 Low Alt SE
婴童运动鞋
30% 折让
该特别版 Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋采用匠心设计，旨在致敬人气掌上美食：披萨！ 顺滑耐穿皮革，助力小宝贝尽情畅玩；从淋满酱汁的诱人披萨切片汲取灵感，塑就大胆吸睛设计。 鞋带区域能够轻松打开，塑就便捷穿脱体验。 出众风范，令人心生垂涎之意。
- 显示颜色： 芝麻棕/火焰红/白色/黑
- 款式： HQ2017-200
Jordan 1 Low Alt SE
30% 折让
该特别版 Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋采用匠心设计，旨在致敬人气掌上美食：披萨！ 顺滑耐穿皮革，助力小宝贝尽情畅玩；从淋满酱汁的诱人披萨切片汲取灵感，塑就大胆吸睛设计。 鞋带区域能够轻松打开，塑就便捷穿脱体验。 出众风范，令人心生垂涎之意。
其他细节
- 魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够快速打开，便于稚嫩双足轻松穿入
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，缔造出色耐穿性和支撑效果
- 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震
- 泡绵外底，为稚嫩双足提供玩耍所需的抓地力
产品细节
- 弹性鞋带
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 芝麻棕/火焰红/白色/黑
- 款式： HQ2017-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。